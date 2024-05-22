Алонсо: Баєр дуже добре підготувався до Аталанти

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо розповів, що його команда чудово підготувалася до фіналу Ліги Європи проти Аталанти.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Звичайно, ми дуже добре підготувалися до Аталанти і точно знаємо, чого очікувати. У них чудовий тренер і чудові гравці, такі як Джанлука Скамакка та Шарль Де Кетелере. Для мене велика честь мати можливість грати проти них. Тут буде чудова команда.

За останні п'ять років Аталанта завжди спиралася на свої ідеї. Вони знають, чого хочуть, і досягають успіху в Італії та Європі. Але ми провели багато ігор у Німеччині проти команд, які грають подібно. Завтра будуть потрібні тактика, розум і менталітет.

Це буде перший раз, коли я матиму шанс зустрітися з Гасперіні, і це буде справжньою честю. З системою ми можемо бути гнучкими, ми можемо змінюватися, але головне — це якість гравців, те, як вони читають ситуації. В Аталанті вони роблять особливі речі, і коли ви дивитесь на Аталанту, ви дізнаєтеся щось нове, і ми намагаємося з цього підготуватися. Але система — це лише картинка, а гра – це фільм", — сказав наставник.

Фінальний поєдинок відбудеться у середу, 22 травня. Початок — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO.

Нагадаємо, у півфіналі Баєр виявився сильнішим за Рому, у свою чергу Аталанта здолала Марсель.