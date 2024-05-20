Аталанта — Баєр: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи

Італійська Аталанта зіграє з німецьким Баєром у фіналі Ліги Європи. Матч відбудеться на стадіоні "Авіва" у Дубліні, Ірландія. Початок — о 22:00 за київським часом, 22 травня.

Аталанта

В останньому турі Серії А стало відомо, що Аталанта буде представляти Італію в наступному розіграші Ліги чемпіонів. Матчем раніше "королева провінціалів" поступилася у фіналі Кубку Італії Ювентусу. І тепер може все ж здобути омріяний титул, вигравши фінал ЛЄ. Нинішній сезон — один із найкращих у історії клубу, який не здобував трофеїв із сезону-1962/63, коли Аталанті підкорився Кубок Італії.

Наставник "оробичі" Джан П'єро Гасперіні не розраховує на хавбека Мартена Де Рона. Також невисока вірогідність участі в матчі захисника Сеада Колашинаца й іншого півзахисника Еміля Холма.

Баєр

А от для "фармацевтів" розіграш-2023/24 наразі є суцільно тріумфальним. Команда Хабі Алонсо не просто не знає поразок протягом уже 51 матчу — Баєр ще й не втомлюється вражати надзвичайно ефективним та яскравим футболом. Після першої в історії клубу перемоги в першості Німеччини "аптекарі" зіграють два фінали, в яких можуть виграти в цьому сезоні врешті всі турніри, в яких беруть участь. За три дні після вояжу до Дубліна іспит Баєру складатиме Кайзерслаутерн, з яким у Леверкузена буде заруба у вирішальній грі за право підняти над головою Кубок Німеччини.

Перед зустріччю з Аталантою додаткової впевненості німецькому клубу додає факт відсутності кадрових втрат. Алонсо зможе задіяти всіх заявлених футболістів.

Турнірний шлях

Італійський клуб завоював право виступати в фіналі єврокубку вперше. Щоб отримати право взяти участь в головному матчі Ліги Європи, колектив Гасперіні здолав чимало труднощів, а здобув 7 перемог за 4 нічиїх. Трапилася й одна поразка — на своєму полі від англійського Ліверпуля (0:1). Втім, цій невдачі передувала звитяга на полі "червоних" на чолі з Юргеном Клоппом із рахунком 3:0. Крім того, у межах плей-оф турніру "богиня" переграла португальський Спортинг (1:1, 2:1) та французький Марсель (1:1 та 3:0).

Німецький клуб у матчах ЛЄ був таким же переконливим, як і у внутрішній першості. В 12 іграх команда Хабі Алонсо здобула 9 перемог за тричі зіграла унічию. У двох попередніх раундах ЛЄ німецький клуб здолав супротив англійського Вест Гема (2:0, 1:1) та італійської Роми (2:0, 2:2).

Історія зустрічей

Шляхи Аталанти та Баєра раніше перетиналися двічі. Обидві зустрічі припали на розіграш Ліги Європи-2021/22. І в обох матчах сильнішим був італійський клуб (1:0, 3:2).

Пряма мова

Джан П’єро Гасперіні (наставник Аталанти): "Фінал стане історичною подією. Для таких команд, як наша, це справді неймовірно, але це гарна прикмета для всіх."

Хабі Алонсо (наставник Баєра): "Минулого року ми були близькі до фіналу, а цього змогли вийти туди. У фіналі на нас знову чекають італійці. Аталанта вже багато років працює з Гасперіні, і це добре навчена команда: буде цікаво кинути їм виклик."

Орієнтовні склади

Аталанта: Муссо – Хін, Скальвіні, Джимшиті – Руджері, Лоуренсо, Дзаппакоста, Копмейнерс – Де Кетеларе, Лукман, Скамакка.

Баєр: Коварж – Та, Фрімпонг, Тапсоба, Інкап’є – Джака, Паласіос – Грімальдо, Гофман, Адлі – Гложек.

Цифри й факти

Фінальний поєдинок Ліги Європи сезону-2023/2024 обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з румуном Іштваном Ковачем;

Для Аталанти це перший єврокубковий фінал у історії;

У сезоні-1988/89 Баєр виграв Кубок УЄФА;

Минулий найкращий результат аталанти в ЛЄ — стадія чвертьфіналу в сезонах-1990/91 та 2021/22;

Баєр зіграв проти італійських клубів 27 матчів (+6=7-14);

Аталанта проти німців провела 10 матчів (+3=3-4);

В Лізі Європи італійські та німецькі команди зустрічалися в фіналі тричі. Рахунок 2:1 на користь італійців;

Загалом у фіналі єврокубків італійці та німці зіграли між собою шість разів. Рахунок рівний — 3:3.

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Прогноз букмекерів

Перемога Аталанти - 4,50;

Нічия - 3,70;

Перемога Баєра - 1,88.

Прогноз Чемпіона

Перемога Баєра — 2:1.