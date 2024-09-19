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Флік: Мета Барселони – виграти Лігу чемпіонів

Володимир Кук — 19 вересня, 11:22
Флік: Мета Барселони – виграти Лігу чемпіонів
Ханс-Дітер Флік
ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік прокоментував майбутній матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА проти Монако та заявив, що каталонці хочуть здобути перемогу у турнірі.

Його слова передає Marca.

"Мета виграти Лігу чемпіонів? Я думаю, що так. Такий клуб, як Барселона, хоче вигравати титули, а Ліга чемпіонів - найкраще змагання у світі. Ми всі граємо на високому рівні та повинні бути готові грати проти найкращих. Якщо ти не викладаєшся на 100 відсотків, тобі не місце в цьому турнірі", – сказав Флік.

Зазначимо, що поєдинок Монако – Барселона відбудеться сьогодні, 19 вересня, у Франції на стадіоні "Стад Луї". Початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні матчу ЛЧ, "блаугранос" декласувала Жирону Віктора Циганкова (1:4) у матчі 5 туру іспанської Ла Ліги. Це 5 перемога каталонців у п’яти стартових турах Ла Ліги. Наразі клуб посідає перше місце у турнірній таблиці.

Барселона Монако Ліга чемпіонів-2024/25 Ханс-Дітер Флік

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