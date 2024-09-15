Жирона Циганкова розгромно поступилась Барселоні у матчі 5 туру Ла Ліги

Жирона Віктора Циганкова розгромно програла Барселоні (1:4) у матчі 5 туру Іспанської Ла Ліги.

Старт зустрічі залишився за гостями, які активно комбінували та створювали загрози біля воріт суперників. Через помилку захисника Жирони молодий Ламін Ямал відкрив рахунок у матчі, а потім ще оформив дубль.

Другий тайм розпочався з забитого голу новачка "блаугранос" Дані Ольмо. Також у матчі відзначився Педрі, який нещодавно відновився від тяжкої травми.

Зазначимо, що попри невелику кількість моментів, господарів все ж таки змогли вразити ворота суперника. Забив 37-річний Крістіан Стуані, який вийшов наприкінці матчу. Циганков провів на полі 70 хвилин, але результативними діями не відзначився.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

5 тур, 15 вересня

Жирона — Барселона 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Ямал, 0:2 - 37 Ямал, 0:3 - Ольмо, 0:4 - 64 Педрі, 1:4 - 80 Стуані

Вилучення: 86 - Торрес

Нагадаємо, що вчора, 14 серпня, Реал Луніна завдяки двом пенальті у матчі переграв Сосьєдад (2:0).