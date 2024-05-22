Гасперіні: Нам протистоїть велика команда

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів, що їхній суперник у фіналі Ліги Європи Баєр — є великою командою.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Я думаю, що ми перебуваємо в найкращому стані в психологічному та фізичному сенсі. Я дуже засмучений відсутністю Де Рона, в першу чергу тому, що він заслуговував зіграти в цій грі, а потім тому, що він є ключовим гравцем для нас. Але я думаю, що в іншому ми перебуваємо в дуже хорошому стані.

Ми усвідомлюємо, що нам протистоїть велика команда. Ми знаємо, що вони непереможні, і ми знаємо, що вони провели прекрасний сезон. Наша подорож, також була дуже хорошою, оскільки ми перемогли дуже сильні клуби, щоб досягти фіналу, і ми також віримо в себе.

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Баєр – справжня команда, надзвичайно організована. Вони універсальні, вміють добре захищатися та відбирати м'яч. Результати, яких "фармацевти" досягли в цьому сезоні, не є випадковістю. Безумовно, у фіналі матимуть значення дрібні деталі. Ми повинні поважати їх і намагатися швидко адаптуватися до суперників, з якими зустрічаємося", — сказав наставник.

Фінальний поєдинок відбудеться у середу, 22 травня. Початок — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO.

Нагадаємо, у півфіналі Аталанта здолала Марсель, у свою чергу Баєр виявився сильнішим за Рому.