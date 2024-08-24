Артета — про Стерлінга: Він — той гравець, до якого я маю сильну симпатію

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думкою про вінгера Челсі Рахіма Стерлінга та заявив, що він має сильну симпатію до гравця.

Його слова передає Football London.

"Я можу розповісти про час, проведений з Рахімом. Це було винятково, ми побудували дуже міцні стосунки.

Він був неймовірним у той час, коли ми працювали разом, і він також багато чому мене навчив. Це стосується гравців, того, як вони грають, як ми їх підтримуємо і допомагаємо їм як тренера. Він — той гравець, до якого я маю дуже сильну симпатію", — сказав Артета.