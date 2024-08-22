Стерлінг може перейти в клуб, що виступає в Лізі чемпіонів
Вінгер Челсі Рахім Стерлінг може змінити команду в літнє трансферне вікно. Гравцем цікавиться відразу два клуби, що виступатимуть у Лізі чемпіонів-2024/2025.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Серед кандидатів Астон Вілла, яка вже зробила запит щодо 29-річного вінгера. Челсі хоче підписати нападника "левів" Джона Дюрана, якщо не вдасться оформити трансфер Віктора Осімхена з Наполі.
Також у переході Рахіма зацікавлений туринський Ювентус. Стерлінг отримав кілька вихідних і потім знову продовжить переговори з керівництвом "синіх".
Англієць не планує переїжджати до Саудівської Аравії та відкритий до трансферу в європейський клуб, щоб мати більше ігрової практики та повернутися до збірної Англії.
Нагадаємо, що Рахім Стерлінг був обурений тим, що не потрапив у заявку на матч проти Манчестер Сіті та хоче бути впевненим, що він буде потрібен клубу.
Півзахисник підписав контракт із лондонським клубом у 2022 році. Контракт розрахований на три роки. За сезон-2023/24 Стерлінг відзначився 12 результативними діями: 8 голами та 4 асистами в 31 грі.
Зазначимо, що нещодавно Челсі призначив головним тренером Енцо Мареску.