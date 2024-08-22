Стерлінг може перейти в клуб, що виступає в Лізі чемпіонів

Вінгер Челсі Рахім Стерлінг може змінити команду в літнє трансферне вікно. Гравцем цікавиться відразу два клуби, що виступатимуть у Лізі чемпіонів-2024/2025.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Серед кандидатів Астон Вілла, яка вже зробила запит щодо 29-річного вінгера. Челсі хоче підписати нападника "левів" Джона Дюрана, якщо не вдасться оформити трансфер Віктора Осімхена з Наполі.

Також у переході Рахіма зацікавлений туринський Ювентус. Стерлінг отримав кілька вихідних і потім знову продовжить переговори з керівництвом "синіх".

Англієць не планує переїжджати до Саудівської Аравії та відкритий до трансферу в європейський клуб, щоб мати більше ігрової практики та повернутися до збірної Англії.

Raheem Sterling and Chelsea will work together to find a solution. Chelsea are expected to present options to Sterling soon.



Aston Villa have enquired, as exclusively revealed. Chelsea could also again consider Jhon Durán if Victor Osimhen isn’t possible, with Villa still open… pic.twitter.com/hRVZ1SNaJM — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 22, 2024

Нагадаємо, що Рахім Стерлінг був обурений тим, що не потрапив у заявку на матч проти Манчестер Сіті та хоче бути впевненим, що він буде потрібен клубу.

Півзахисник підписав контракт із лондонським клубом у 2022 році. Контракт розрахований на три роки. За сезон-2023/24 Стерлінг відзначився 12 результативними діями: 8 голами та 4 асистами в 31 грі.

Зазначимо, що нещодавно Челсі призначив головним тренером Енцо Мареску.