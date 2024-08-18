Стерлінг незадоволений тим, що не потрапив у склад на матч проти Манчестер Сіті

Рахім Стерлінг обурений тим, що не потрапив у заявку на матч проти Манчестер Сіті та хоче бути впевненим, що він буде потрібен клубу.

Про це повідомляє The Sun.

Раніше була інформація, що головний тренер Челсі Енцо Мареска вважає Стерлінга ключовим гравцем клубу та назвав відсутність футболіста в складі "технічним рішенням".

Це додає трохи інтриги до майбутнього Стерлінга, як у Челсі, так і в Англійській Прем'єр-Лізі загалом, адже гравець є трансферною ціллю Ювентуса.

Півзахисник підписав контракт із лондонським клубом у 2022 році. Контракт розрахований на три роки. За сезон-2023/24 Стерлінг відзначився 12 результативними діями: 8 голами та 4 асистами в 31 грі.

Нагадаємо, нещодавно Челсі призначив головним тренером Енцо Мареску. До цього "синіх" тренував Маурісіо Почеттіно, який напередодні очолив збірну США з футболу.