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Скалоні – про участь Мессі на ЧС-2026: Досить на нього тиснути

Володимир Максименко — 27 березня 2025, 07:05
Скалоні – про участь Мессі на ЧС-2026: Досить на нього тиснути
Федерація футболу Аргентини

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні закликав припинити чинити тиск на головну зірку його команди Мессі через можливу участь на чемпіонаті світу 2026 року.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Подивимось, часу ще багато. Дайте йому спокій та припиніть тиснути. Він сам вирішить, коли йому завершувати кар'єру в збірній. Не треба робити так, щоб він з'їхав з глузду", – заявив Скалоні.

Напередодні Аргентина розгромила Бразилію та гарантувала собі місце у фінальній частині ЧС-2026. Сам Мессі участі в матчі не брав через травму.

У наступному матчі "Альбіселесте" зіграють проти команди Чилі – поєдинок заплановано на 6 квітня.

Раніше Скалоні оцінив виступ своїх футболістів у матчі з Бразилією.

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