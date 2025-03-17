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Мессі пропустить наступні два матчі збірної Аргентини

Олег Дідух — 17 березня 2025, 18:44
Мессі пропустить наступні два матчі збірної Аргентини
Ліонель Мессі
Getty images

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі пропустить наступні два матчі збірної Аргентини у відборі до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, після матчу МЛС проти Атланти у 37-річного форварда виявили травму привідного м’яза стегна. Таким чином, нападник не допоможе Аргентині в матчах відбору до чемпіонату світу 2026 року проти Уругваю та Бразилії, які відбудуться 22 і 26 березня відповідно.

Це вже не перша кадрова втрата для збірної Аргентини на березневі матчі. Раніше повідомлялося про те, що через травму стегна команді Ліонеля Скалоні не допоможе партнер Артема Довбика по Ромі Пауло Дибала.

У поточному сезоні на рахунку Мессі 4 голи та 2 асисти в 5 матчах за Інтер Маямі в усіх турнірах.

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