Скалоні прокоментував розгромну перемогу Аргентини над Бразилією
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував перемогу над Бразилією в матчі 14 туру відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року та похвалив команду за згуртованість.
Слова фахівця наводить Mundo Deportivo.
"Рафінья? Я не дуже добре пам'ятаю його висловлювання перед матчем. Все ж таки це Аргентина – Бразилія і вони не потрібні, щоб зробити матч гарячішим.
Ми грали як команда і звели вплив Бразилії на гру до мінімуму. Хлопці дуже добре розуміли, що вони повинні були робити на полі. Наша команда завжди бореться і не віддає м'яч. Ми показали, що готові до будь-якого моменту матчу. Будемо сподіватись, що так триватиме й надалі. А якщо щось піде не так, ми повинні будемо взяти себе в руки.
Хочу, щоб усі аргентинці насолоджуватись цим моментом, тому що ми не знаємо, як довго він триватиме. У якийсь момент усе це закінчиться. Тож насолоджуймось зараз. Будемо сподіватись, що це триватиме якомога довше", – розповів Скалоні.
За підсумками 14 турів "Селесао" розмістились на 4 місці у своїй групі, набравши 21 заліковий бал. Аргентина із 31 очками достроково кваліфікувалась на чемпіонат світу.
Раніше підсумки матчу підбив лідер Бразилії Вінісіус Жуніор.