Скалоні прокоментував розгромну перемогу Аргентини над Бразилією

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував перемогу над Бразилією в матчі 14 туру відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року та похвалив команду за згуртованість.

Слова фахівця наводить Mundo Deportivo.

"Рафінья? Я не дуже добре пам'ятаю його висловлювання перед матчем. Все ж таки це Аргентина – Бразилія і вони не потрібні, щоб зробити матч гарячішим.



Ми грали як команда і звели вплив Бразилії на гру до мінімуму. Хлопці дуже добре розуміли, що вони повинні були робити на полі. Наша команда завжди бореться і не віддає м'яч. Ми показали, що готові до будь-якого моменту матчу. Будемо сподіватись, що так триватиме й надалі. А якщо щось піде не так, ми повинні будемо взяти себе в руки.



Хочу, щоб усі аргентинці насолоджуватись цим моментом, тому що ми не знаємо, як довго він триватиме. У якийсь момент усе це закінчиться. Тож насолоджуймось зараз. Будемо сподіватись, що це триватиме якомога довше", – розповів Скалоні.