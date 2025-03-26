Аргентина розгромила Бразилію і гарантувала собі місце на чемпіонаті світу

Збірна Аргентини завдала нищівної поразки Бразилії та достроково гарантувала собі місце на чемпіонаті світу 2026 року.

Підопічні Скалоні без Ліонеля Мессі переграли "Селесао" 4:1.

Ще в першому таймі Аргентина тричі відзначилась у воротах Бенто, на що гості відповіли лише одним влучним ударом Куньї.

У другому таймі домінація аргентинців набирала обертів – попри рахунок на табло, бразильці лише двічі за 45 хвилин вдарили у бік воріт Мартінеса. Крапку в матчі поставив Джованні Сімеоне, забивши четвертий м'яч своєї команди.

Ще два паралельних поєдинки завершились внічию, а Венесуела на своєму полі мінімально переграла Перу.

Чемпіонат світу-2026 – відбірковий етап

14 тур, 25 березня

Аргентина – Бразилія 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 – Альварес, 4, 2:0 – Фернандес, 12, 2:1 – Кунья, 26, 3:1 – Макалістер, 37, 4:1 – Дж.Сімеоне, 71

Венесуела – Перу 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Рондон, 41 (пен.)

Колумбія – Парагвай 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – Діас, 1, 2:0 – Дуран, 13, 2:1 – Алонсо, 45+4, 2:2 – Енкісо, 62

Чилі – Еквадор 0:0

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Аргентина пробилась на чемпіонат світу 2026 року, набравши 31 заліковий бал.

Standings provided by Sofascore

Раніше повідомлялось, що лідер Інтера пропустить декілька матчів через травму, отриману у стані збірної Аргентини.