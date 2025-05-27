Аль-Хіляль поставив ультиматум капітану Манчестер Юнайтед

Аль-Хіляль зацікавлений у трансфері капітана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша.

Про це повідомляє Give Me Sport.

Клуб із Саудівської Аравії нещодавно зробив остаточну пропозицію гравцю, за якою він буде отримувати 700 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, а з урахуванням бонусів його річний дохід сягне 65 мільйонів фунтів.

Португальцю дали час до четверга, 29 травня, щоб він повідомив, чи готовий залишити "Олд Траффорд".

Нагадаємо, Фернандеш виступає за Манчестер Юнайтед із січня 2020 року. На початку травня повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Аль-Хіляля з Саудівської Аравії.

У поточному сезоні на рахунку Фернандеша 19 голів і 19 асистів у 56 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Після поразки у фіналі Ліги Європи від Тоттенгема (0:1) португалець підтримав головного тренера команди Рубена Аморіма.