Дівчина-фрістайлер показала партнеру Роналду по збірній майстер-клас з контролю м'яча

Зірковий футболіст Аль-Хіляля Жоау Канселу взяв участь у битви фрістайлу з дівчиною.

Єдиним АЛЕ стало те, що це не звичайна фанатка футболу, а професійна фрістайлерка. У португальського гравця не було шансів.

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Дівчина буквально "знищила" на полі свого опонента, показавши багато крутих трюків, на що Канселу зумів відповісти лише один фінтом.

Нагадаємо, 30-річний португалець перейшов до Аль-Хіляля цього літа за 25 млн фунтів.

За 11 матчів Жоау зумів відзначитися чотирма гольовими передачами в 11 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.