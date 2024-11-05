Зірковий форвард Аль-Хіляля Неймар прокоментував свою нову травму, яку отримав 4 листопада в матчі Ліги чемпіонів Азії проти Естеглаля (3:0).

Бразильця цитує Фабріціо Романо.

"Я відчув щось схоже на судому, проте дуже сильну. Пройду медогляд, сподіваюсь, там нічого серйозного. Це нормально, що таке трапляється після річної паузи. Лікарі вже попереджали, що мені потрібно бути більш обережним, мені необхідно більше ігрової практики", – заявив нападник.

Неймар у матчі проти Естеглаля вийшов на заміну на 58-й хвилині замість Абдули Аль Хамдана, проте на 87-й хвилині покинув поле. Неймар схопився за стегно після того, як виконав прискорення, і не зміг продовжити гру. Замість нього вийшов Мохаммед Аль Кахтані.

Нагадаємо, лише 21 жовтня Неймар вийшов на поле вперше за 369 днів. Форвард пропустив рік через розрив хрестоподібних зв’язок коліна та травму меніска. Матч проти Естеглаля (перемога 3:0) був для нього другим після повернення.