Тренер Абердіна: Шахтар – хороша команда, але ми повинні вірити в себе

Олександр Булава — 1 жовтня 2025, 20:42
Їммі Телін
Абердін

Головний тренер Абердіна Їммі Телін вважає, що його команда повинна вірити в себе у матчі з Шахтарем у першому турі основного етапу Ліги конференцій.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Звичайно, ми налаштовані оптимістично. Це буде важка гра, Шахтар – справді хороша команда, і вони мають великий досвід у таких іграх. Але для нас зараз дуже важливо вірити у власну гру та отримати ще один шанс показати нашим уболівальникам, що ми на правильному шляху. Для нас, звичайно, дуже важливо бути в Європі, довести свою спроможність у Європі та зосереджуватися на змінах у деяких моментах і показувати гарну гру.

Я думаю, що ці вечори завжди особливі, особливо на Піттодрі. Європа дуже важлива для наших гравців та нашого клубу, бути там і виступати. Домашні матчі також важливі, ми це знаємо, але зараз ми зосереджені на цій грі.

Ми знаємо, що Шахтар – хороша команда, але ми також повинні вірити в себе, коли йдемо на будь-який футбольний матч. Футбол є футбол, і якщо ти показуєш гарну гру, і ми все робимо правильно, то у нас є шанс зробити щось хороше завтра", – сказав Телін

Матч між Шахтарем і Абердіном відбудеться 2 жовтня в Шотландії. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Напередодні матчу Ліги конференцій Абердін програв Мотервеллу в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії з футболу.

Шахтар водночас без проблем розгромив Рух в Українській Прем'єр-лізі. Дубль на свій рахунок записав Педріньо.

