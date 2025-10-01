Тренер Абердіна: Шахтар – хороша команда, але ми повинні вірити в себе

Головний тренер Абердіна Їммі Телін вважає, що його команда повинна вірити в себе у матчі з Шахтарем у першому турі основного етапу Ліги конференцій.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Звичайно, ми налаштовані оптимістично. Це буде важка гра, Шахтар – справді хороша команда, і вони мають великий досвід у таких іграх. Але для нас зараз дуже важливо вірити у власну гру та отримати ще один шанс показати нашим уболівальникам, що ми на правильному шляху. Для нас, звичайно, дуже важливо бути в Європі, довести свою спроможність у Європі та зосереджуватися на змінах у деяких моментах і показувати гарну гру.

Я думаю, що ці вечори завжди особливі, особливо на Піттодрі. Європа дуже важлива для наших гравців та нашого клубу, бути там і виступати. Домашні матчі також важливі, ми це знаємо, але зараз ми зосереджені на цій грі.

Ми знаємо, що Шахтар – хороша команда, але ми також повинні вірити в себе, коли йдемо на будь-який футбольний матч. Футбол є футбол, і якщо ти показуєш гарну гру, і ми все робимо правильно, то у нас є шанс зробити щось хороше завтра", – сказав Телін