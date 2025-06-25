Ківу: Гравцям Інтера треба трохи з'їсти лайна

Головний тренер Інтера Крістіан Ківу розповів про рецепт успіху на наступний сезон для команди.

Слова фахівця наводить журналіст Ніколо Скіра.

"Гравці знають, що їм треба забруднити руки. Іноді доводиться трішки поїсти лайна, добре перетравити та подивитись на себе у дзеркало. Шлях до перемог для мене важливіший за самі перемоги. Дуже важко забути поразку від ПСЖ, якщо постійно будемо про неї говорити", – вважає Ківу.

Cristian #Chivu: “I giocatori sanno di doversi sporcare le mani. A volte bisogna mangiare un po’ di me**a: masticarla bene, guardarsi allo specchio e accettarlo. Il percorso per me è più importante delle vittorie. Difficile andare oltre il PSG se si continua a parlarne”. #Inter pic.twitter.com/r3b3VzxH6W — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 25, 2025

Нагадаємо, після феєричного камбеку в матчі з Барселоною у півфіналі Ліги чемпіонів, Інтер зазнав нищівної поразки від ПСЖ, поступившись у вирішальному протистоянні 0:5.

Згодом "змії" відпустили Сімоне Індзагі працювати в Аль-Хіляль, а на його місце призначили Крістіана Ківу.

Раніше Генріх Мхітарян порівняв стиль роботи чинного та попереднього наставника Інтера.