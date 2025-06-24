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Мхітарян порівняв Індзагі з чинним тренером Інтера

Володимир Максименко — 24 червня 2025, 14:01
Мхітарян порівняв Індзагі з чинним тренером Інтера
Генріх Мхітарян
Getty Images

Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян порівняв Крістіана Ківу з попереднім головним тренером команди Сімоне Індзагі.

Слова вірменського гравця наводить Ніколо Скіра.

"Індзагі? Цю главу закрито, розпочалась нова історія. Ківу серйозний, але приємний. Він має дещо інший підхід – підтримує нас як морально, так і тактично.

Я не казав, що ми геть непереможні. Але іноді, в окремих матчах, Інтер дійсно таким буває", – розповів Мхітарян.

Нагадаємо, на початку літа Крістіан Ківу очолив Інтер, замінивши Сімоне Індзагі. Італієць, своєю чергою, вирушив до Аль-Хіляля.

Раніше повідомлялось, що "нерадзуррі" викупили контракт захисника Роми, який завершував сезон в оренді у міланському клубі.

Інтер Генріх Мхітарян Чемпіонат Італії, Серія А Ківу Сімоне Індзагі

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