Мхітарян порівняв Індзагі з чинним тренером Інтера

#Mkhitaryan a Repubblica: “#Inzaghi? Capitolo chiuso, se ne apre un altro. #Chivu serio e simpatico, ha approccio diverso: ci supporta mentalmente e nella tattica. Non ho detto che siamo ingiocabili sempre, ma lo siamo stati in alcune gare. Non è vero che somiglio a Pippo Franco” pic.twitter.com/3UFxbKSdcs