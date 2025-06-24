Мхітарян порівняв Індзагі з чинним тренером Інтера
Генріх Мхітарян
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Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян порівняв Крістіана Ківу з попереднім головним тренером команди Сімоне Індзагі.
Слова вірменського гравця наводить Ніколо Скіра.
"Індзагі? Цю главу закрито, розпочалась нова історія. Ківу серйозний, але приємний. Він має дещо інший підхід – підтримує нас як морально, так і тактично.
Я не казав, що ми геть непереможні. Але іноді, в окремих матчах, Інтер дійсно таким буває", – розповів Мхітарян.
Нагадаємо, на початку літа Крістіан Ківу очолив Інтер, замінивши Сімоне Індзагі. Італієць, своєю чергою, вирушив до Аль-Хіляля.
Раніше повідомлялось, що "нерадзуррі" викупили контракт захисника Роми, який завершував сезон в оренді у міланському клубі.