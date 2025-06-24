Мхітарян порівняв Індзагі з чинним тренером Інтера

Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян порівняв Крістіана Ківу з попереднім головним тренером команди Сімоне Індзагі.

Слова вірменського гравця наводить Ніколо Скіра.

"Індзагі? Цю главу закрито, розпочалась нова історія. Ківу серйозний, але приємний. Він має дещо інший підхід – підтримує нас як морально, так і тактично.

Я не казав, що ми геть непереможні. Але іноді, в окремих матчах, Інтер дійсно таким буває", – розповів Мхітарян.