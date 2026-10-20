Їм немає чого втрачати: наставник Інтера – про матч проти Шахтаря у Лізі чемпіонів
Головний тренер міланського Інтера Крістіану Ківу заявив, що майбутнє протистояння з Шахтарем у Лізі чемпіонів буде складним для його команди.
Його слова передає пресслужба УЄФА.
"Цей матч буде складним, як і всі інші. Шахтар приїжджає на "Сан-Сіро", щоб боротися за перемогу; їм немає чого втрачати. Матчі Ліги чемпіонів ніколи не бувають легкими: потрібно мати відповідне бажання та настрій".
Також фахівець позитивно відзначив якість та стиль гри підопічних Арди Турана. Утім, Ківу додав, що його команда має залишитися собою під час гри.
"Шахтар – сильна команда. У них є якість, витривалість та інтенсивність. Тренер добре їх налаштовує: вони грають інтенсивно як з м'ячем, так і без нього, і мають чіткий стиль гри.
Ми маємо залишатися собою. Ми маємо бути командою, яка вірить у свої сили, адже минуле на цей момент мало що означає".
Зауважимо, що Шахтар та Інтер зустрінуться 21 жовтня на стадіоні "Сан-Сіро" у межах 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що матч проти донеччан пропустить капітан італійського гранда Лаутаро Мартінес.