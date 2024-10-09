Травмовиний лідер Реала показав, чим буде займатися під час відновлення від травми

Травмований фулбек Реала Дані Карвахаль показав, як проводить свій вільний час.

Іспанський футболіст, що нещодавно вибув на тривалий термін через ушкодження, продемонстрував своє нове хобі. Виявилося, що гравець обожнює онлайн-ігри, а саме шутер Call of Duty.

Dani Carvajal playing Call of Duty before he undergoes surgery. 🎮🤍 pic.twitter.com/3uWHNXO1ze — Madrid Zone (@theMadridZone) October 9, 2024

Нагадаємо, 32-річний захисник травмувався в компенсований час матчу з Вільярреалом. Дані з лету вибивав м’яч, і його права нога з вдарилася об Єремі Піно.

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Цього сезону на рахунку футболіста "вершкових" один гол у восьми матчах Ла Ліги.

Контракт гравця з Реалом розрахований до літа 2026 року. Сторони нещодавно оголосили про підписання нової угоди.