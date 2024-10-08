В Іспанії звинуватили Луніна у важкій травмі капітана Реала

Українського голкіпера Реала Андрія Луніна фактично зробили одним із винуватців важкої травми капітана "вершкових" Дані Карвахаля.

В мережі з'явилось відео, на якому представлено всю ігрову ситуацію від самого початку. За кілька секунд до епізоду із зіткненням Карвахаль просив українського воротаря вибити м'яч у поле, не використовуючи коротких передач. Однак Лунін вирішив, що краще віддати пас на захисника, якого одразу ж запресингували.

Коли м'яч знову повернувся до Луніна, він зробив передачу на Едера Мілітао, який і віддав останній пас перед травмою Карвахаля.

На відео також видно, як декілька гравців Реала дорікали українському кіперу за цей момент. Сам Лунін мав пригнічений вигляд, усвідомлюючи свою помилку.

32-річний захисник "вершкових" Дані Карвахаль травмувався в компенсований час матчу з Вільярреалом. Обстеження встановило розрив хрестоподібної звʼязки коліна та інших структур. Гравцю знадобиться не менше року на відновлення.