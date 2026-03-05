Роналду може пропустити березневі матчі збірної Португалії: інсайдер повідомив терміни повернення

Португальський форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду через отриману травму не гратиме найближчі 2-4 тижні.

Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, наразі гравець Аль-Насра проведе ретельне дослідження пошкодження, щоб якнайшвидше повернутися на поле. Медичний штаб Аль-Насра слідкує за процесом відновлення.

Під питанням залишається участь Роналду в товариських матчах збірної Португалії проти Мексики (29 березня) та США (1 квітня). Ці поєдинки пройдуть в межах підготовки до ЧС-2026.

Нагадаємо, що Роналду травмував задню поверхню стегна після матчу з Аль-Фейхою, в якому "лицарі Неджда" здобули перемогу з рахунком 3:1.

У поточному сезоні 41-річний португалець зіграв 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 22 голи та віддав 4 асисти. Його контракт з клубом розрахований до літа 2027 року.

Раніше Аль-Наср спростував інформацію, що Роналду покинув Саудівську Аравію через обстріли Ірану.