Шахтар та Динамо зіграють в один день: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 22-го туру

Затверджено розклад матчів 22-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у п'ятницю, 3 квітня, матчем Полтава – Олександрія, а закриватимуть програму Епіцентр та Кудрівка, які зіграють між собою у понеділок, 6 квітня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

22-й тур

3 квітня (п'ятниця)

15:30 Полтава – Олександрія

4 квітня (субота)

13:00 Колос – Металіст 1925

15:30 Шахтар – Рух

18:00 Динамо – Карпати

5 квітня (неділя)

13:00 Кривбас – ЛНЗ

15:30 Оболонь – Зоря

18:00 Полісся – Верес

6 квітня (понеділок)

18:00 Епіцентр – Кудрівка 18:00

