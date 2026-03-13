Шахтар та Динамо зіграють в один день: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 22-го туру
Затверджено розклад матчів 22-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме тур у п'ятницю, 3 квітня, матчем Полтава – Олександрія, а закриватимуть програму Епіцентр та Кудрівка, які зіграють між собою у понеділок, 6 квітня.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
22-й тур
3 квітня (п'ятниця)
- 15:30 Полтава – Олександрія
4 квітня (субота)
- 13:00 Колос – Металіст 1925
- 15:30 Шахтар – Рух
- 18:00 Динамо – Карпати
5 квітня (неділя)
- 13:00 Кривбас – ЛНЗ
- 15:30 Оболонь – Зоря
- 18:00 Полісся – Верес
6 квітня (понеділок)
- 18:00 Епіцентр – Кудрівка 18:00
Раніше було затверджено розклад 21-го туру.