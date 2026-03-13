Шахтар та Динамо зіграють в один день: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 22-го туру

Олексій Мурзак — 13 березня 2026, 16:45
Затверджено розклад матчів 22-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у п'ятницю, 3 квітня, матчем Полтава – Олександрія, а закриватимуть програму Епіцентр та Кудрівка, які зіграють між собою у понеділок, 6 квітня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

22-й тур

3 квітня (п'ятниця)

  • 15:30 Полтава – Олександрія

4 квітня (субота)

  • 13:00 Колос – Металіст 1925
  • 15:30 Шахтар – Рух
  • 18:00 Динамо – Карпати

5 квітня (неділя)

  • 13:00 Кривбас – ЛНЗ
  • 15:30 Оболонь – Зоря
  • 18:00 Полісся – Верес

6 квітня (понеділок)

  • 18:00 Епіцентр – Кудрівка 18:00

Раніше було затверджено розклад 21-го туру.

Чемпіонат України, УПЛ

