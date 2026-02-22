Ми готові до бою: Траоре – про перемогу над Карпатами та свій перший хеттрик у складі Шахтаря

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре прокоментував свій хеттрик у матчі 17-го туру Української Прем'єр-ліги проти Карпат (3:0), наголосивши, що ця перемога стала дуже важливою для команди і для нього.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"Я дуже задоволений. Я радий, що ми здобули три пункти і що я оформив хеттрик. Добре, що ми змогли перемогти. Ми повинні були бути готові до кінця сезону. Ми готові до бою.

Як нападник я просто хочу перемагати. Якщо ми переможемо (в чемпіонаті), це також буде кращою частиною моєї кар'єри. Реакція партнерів на хет-трик? Вони раді за мене, вони раді за команду. І я радий за себе", – сказав Траоре.

Зазначимо, що це перший хеттрик для Лассіни в офіційних матчах за донецький клуб. Раніше він 1 раз зробив дубль у грі за Суперкубок України проти Динамо (3:0) у вересні 2021 року.

У турнірній таблиці УПЛ "гірники" зрівнялися за очками з черкаським ЛНЗ, який напередодні переміг Епіцентр (2:0). В обох лідерів чемпіонату по 38 очок.