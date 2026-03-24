Траоре оцінив шанси збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026

Олександр Булава — 24 березня 2026, 20:07
Нападник донецького Шахтаря та збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре протистояння України та Швеції у плейоф відборі на чемпіонат світу-2026.

Його слова передає Livesport.

"Буде важко, бо їм не вистачатиме центрального захисника Миколи Матвієнка. Але я дуже сподіваюся, що вони пройдуть кваліфікацію. Країна дуже виграє від участі у чемпіонаті світу.

Якщо вони пройдуть, то доведеться грати з Польщею або Албанією. Але я сподіваюся, що вони кваліфікуються, і якщо це вдасться, я думаю, що поїду туди, щоб їх підтримати, – сказав Траоре.

Нагадаємо, що підопічні Сергія Реброва 26 березня зустрінуться зі Швецією о 21:45 (за Києвом). Це буде вже шоста очна зустріч між європейськими збірними. Востаннє ці національні команди зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

Переможець пари вийде на тріумфатора дуелі Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Україна – Швеція.

