Траоре оцінив шанси збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026
Нападник донецького Шахтаря та збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре протистояння України та Швеції у плейоф відборі на чемпіонат світу-2026.
Його слова передає Livesport.
"Буде важко, бо їм не вистачатиме центрального захисника Миколи Матвієнка. Але я дуже сподіваюся, що вони пройдуть кваліфікацію. Країна дуже виграє від участі у чемпіонаті світу.
Якщо вони пройдуть, то доведеться грати з Польщею або Албанією. Але я сподіваюся, що вони кваліфікуються, і якщо це вдасться, я думаю, що поїду туди, щоб їх підтримати, – сказав Траоре.
Нагадаємо, що підопічні Сергія Реброва 26 березня зустрінуться зі Швецією о 21:45 (за Києвом). Це буде вже шоста очна зустріч між європейськими збірними. Востаннє ці національні команди зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.
Переможець пари вийде на тріумфатора дуелі Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.
