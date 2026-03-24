Cпочатку мушу все обговорити з родиною: Траоре – про продовження контракту з Шахтарем

Нападник донецького Шахтаря та збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре поділився планами щодо своєї кар'єри після завершення поточної угоди з клубом.

Його слова передає Livesport.

За словами 25-річного футболіста, чий контракт діє до 30 червня 2026 року (за даними Transfermarkt), він почне роздумувати над цим рішенням наприкінці травня.

"Я над цим особливо не замислююся, зосереджуюся насамперед на виступах, а там побачимо наприкінці травня. Про продовження контракту поки що не веду переговорів, спочатку мушу все обговорити з родиною".

Траоре додав, що з міркувань безпеки йому було б простіше переїхати до чемпіонатів Нідерландів, Бельгії чи Франції, проте йому складно уявити прощання з донецьким колективом.

"Звичайно, для мене було б простіше повернутися до країни, де немає війни – наприклад, до Нідерландів, Бельгії чи Франції. Але водночас було б важко залишити цю команду, яка для мене сьогодні як родина. Я намагаюся про це не думати, бо навіть не можу уявити день, коли це станеться".

Нагадаємо, раніше 25-річний форвард заявляв, що за час перебування в Україні адаптувався до місцевої культури та відчуває себе українцем, висловлюючи повагу до країни виконанням державного гімну перед матчами.

У поточному сезоні Траоре провів за "гірників" вісім поєдинків у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами та чотирма забитими м'ячами, зокрема оформивши хеттрик у грі проти Карпат у 17-му турі.