Я тут уже все пережив: легіонер Шахтаря заявив, що відчуває себе українцем

Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре висловив своє ставлення до України.

Його слова передає Livesport.

Гравець збірної Буркіна-Фасо, зокрема, пояснив, чому він виконує український гімн перед поєдинками.

"Я чую його вже п'ять років. Те, що я слухаю його перед кожним матчем, змусило мене полюбити гімн. Я почав дізнаватися значення окремих фраз і прив'язався до нього. Це спосіб поважати та шанувати країну, яка прийняла тебе та надала все необхідне", – сказав Траоре.

Він зізнався, що не говорить вільно українською, але знає деякі слова, особливо ті, що стосуються футболу. За словами форварда, абетка зовсім інша, тому йому складно. Після цього Траоре заявив, що коли виходить на поле з прапором на плечах, то відчуває себе українцем.

"Так, я відчуваю себе українцем, так само як і мої партнери по команді, з якими я тут пережив усе ще до війни. Я стараюся підтримувати їх у цей важкий період, як можу. Знаєте, Україна стала моїм другим домом. Я тут вже все пережив. Щодня я чомусь навчаюся. Звикаю до місцевої культури, можу їсти українську їжу. Я тут дуже щасливий. Коли у нас є вільний час, я люблю гуляти вулицями Києва – це просто прекрасно", – розповів Лассіна.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Траоре провів вісім матчів на клубному рівні. У них він забив чотири голи, зокрема, відзначився хеттриком у грі з Карпатами.