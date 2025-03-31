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Верес – Полісся: де дивитися 1/4 фіналу Кубку України

Станіслав Лисак — 31 березня 2025, 23:07
Верес – Полісся: де дивитися 1/4 фіналу Кубку України
пресслужба НК Верес

Верес прийматиме Полісся у межах чвертьфінального матчу Кубку України з футболу.

Зустріч відбудеться в середу, 2 квітня, на стадіоні Авангард у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

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Трансляція поєдинку відбудеться на YouTube-каналі Вереса, проте перегляд буде доступний лише для спонсорів.

В інших чвертьфінальних парах Олександрія зіграє з Шахтарем, Рух прийматиме Динамо, а Буковина зустрінеться з Вікторією.

Нещодавно Полісся та Верес проводили матч у межах Української Прем'єр-ліги. Рівненський клуб зумів здобути розгромну перемогу з рахунком 5:1.
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