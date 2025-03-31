Верес – Полісся: де дивитися 1/4 фіналу Кубку України
пресслужба НК Верес
Верес прийматиме Полісся у межах чвертьфінального матчу Кубку України з футболу.
Зустріч відбудеться в середу, 2 квітня, на стадіоні Авангард у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
Трансляція поєдинку відбудеться на YouTube-каналі Вереса, проте перегляд буде доступний лише для спонсорів.
В інших чвертьфінальних парах Олександрія зіграє з Шахтарем, Рух прийматиме Динамо, а Буковина зустрінеться з Вікторією.