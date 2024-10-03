Металіст 1925 зіграє проти ФСК Маріуполя в 10 турі Першої ліги

Сьогодні, 3 жовтня, відбудеться матч 10 туру чемпіонату Першої ліги сезону-2024/25.

У поєдинку зійдуться харківський Металіст 1925, та ФСК Маріуполь. Наразі команди посідають 5 та 4 місця у групі B відповідно.

Чемпіонат України – Перша ліга

10 тур, 3 жовтня

15:00. Металіст 1925 – ФСК Маріуполь

Нагадаємо, у попередньому турі Діназ переграв МФК Металург, ЮКСА зіграла внічию з Вікторією, Металіст з дублем Підручного обіграв Прикарпаття, а Минай поступився Буковині.

Наразі одноосібним лідером Першої ліги є Агробізнес, в активі клубу 21 очко після серії з 7 перемог. Наздоганяє волочиський колектив СК Полтава з 20 очками.