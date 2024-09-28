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Минай поступився Буковині в 9 турі Першої ліги

Олександр Булава — 28 вересня, 15:12
Минай поступився Буковині в 9 турі Першої ліги

Чернівецька Буковина у домашньому матчі переграла закарпатський Минай у 9 турі чемпіонату Першої ліги сезону-2024/25.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1. За Буковину відзначились Дмитро Шинкаренко та Віталій Кольцов у першому таймі. Закарпатці відквитали один м'яч завдяки автоголу Микити Безуглого.

Чемпіонат України – Перша ліга
9 тур, 28 вересня

Буковина – Минай 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Шинкаренко, 2:0 – 27 Кольцов (пен), 2:1 – 61 Безуглий (автогол)

Сьогодні відбудеться ще два поєдинки:

14:00 Епіцентр – Поділля

15:30 Металіст – Прикарпаття

Нагадаємо, напередодні ФСК Маріуполь здобув мінімальну перемогу над Кременем, а Металіст 1925 поступився лідеру групи B – СК Полтаві.

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