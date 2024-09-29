Діназ переграв МФК Металург у 9 турі Першої ліги
Сьогодні, 29 вересня, відбувся матч 9 туру чемпіонату Першої ліги сезону-2024/25.
Вишгородський Діназ з упевненим рахунком 2:0 переграв МФК Металург. на 36 хвилині Інал Черткоєв вразив ворота гостів уперше, а Євгеній Чепурненко на другій хвилині компенсованого часу встановив остаточний рахунок у матчі
Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
29 вересня, 9 тур
Група B
Діназ – МФК Металург 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 36 Черткоєв, 2:0 – 90+2 Чепурненко.
Нагадаємо, напередодні Металіст з дублем Підручного обіграв Прикарпаття, а Минай поступився Буковині.