Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Діназ переграв МФК Металург у 9 турі Першої ліги

Андрій Яросименко — 29 вересня, 14:50
Діназ переграв МФК Металург у 9 турі Першої ліги

Сьогодні, 29 вересня, відбувся матч 9 туру чемпіонату Першої ліги сезону-2024/25.

Вишгородський Діназ з упевненим рахунком 2:0 переграв МФК Металург. на 36 хвилині Інал Черткоєв вразив ворота гостів уперше, а Євгеній Чепурненко на другій хвилині компенсованого часу встановив остаточний рахунок у матчі

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
29 вересня, 9 тур
Група B

Діназ – МФК Металург 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Черткоєв, 2:0 – 90+2 Чепурненко.

Нагадаємо, напередодні Металіст з дублем Підручного обіграв Прикарпаття, а Минай поступився Буковині.

МФК Металург Чемпіонат України, Перша ліга

Чемпіонат України, Перша ліга

Металіст з дублем Підручного обіграв Прикарпаття, Минай поступився Буковині в 9 турі Першої ліги
Епіцентр прийме Поділля, Буковина зіграє з Минаєм у 9 турі Першої ліги
Було декілька помилок бригади арбітрів: Ван Леувен невдоволений суддівством у матчі проти Полтави
Металіст 1925 поступився Полтаві, ФСК Маріуполь здолав Кремінь у 9 турі Першої ліги
Маріуполь прийме Кремінь, Металіст 1925 зіграє з Полтавою у 9 турі Першої ліги

Останні новини