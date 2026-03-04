Металіст 1925 у матчі з Олександрією оновив одразу чотири рекорди УПЛ сезону-2025/26

У матчі 18-го туру з Олександрією Металіст 1925 оновив одразу чотири рекорди сезону 2025/26 в Українській Прем'єр-лізі за статистикою Wyscout.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Так, команда Младена Бартуловича дозволила супернику завдати по своїх воротах лише одного удару з-за меж штрафного майданчика, і то він був заблокований, що призвело також до космічного показника у 100% заблокованих ударів від футболістів харківського клубу (цей удар був взагалі єдиним у матчі від Олександрії), оновивши одразу два рекорди.

Попередні досягнення належали Динамо (2 удари) та ЛНЗ (66,7% заблокованих ударів).

Також гравці Металіста 1925 здійснили 30 відбирань та підбирань м'яча в останній третині поля, що також стало новим рекордом сезону в УПЛ, тоді як попередній належав Оболоні (29).

Покращили підопічні Бартуловича і рекорд за кількістю навісів за один матч – 40. Попередній найкращий показник також належав харківському колективу (36).

Нагадаємо, після перемоги Металіст 1925 із 28 очками в активі піднявся на 6-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Олександрія з 11 балами перебуває на передостанній сходинці.