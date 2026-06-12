Американцям пояснили, що грати вдев'ятьох важче: трансляція ЧС-2026 стала мемом

Чемпіонат світу-2026 стартував не лише яскравою перемогою Мексики над ПАР з рахунком 2:0, а й кумедним епізодом, який швидко став вірусним у соцмережах. Головними героями стали не футболісти, а американські телевізійники.

Під час матчу-відкриття збірна ПАР двічі залишилася в меншості після вилучень, що суттєво вплинуло на перебіг зустрічі. Однак найбільшу увагу вболівальників привернула реакція американської трансляції на ці події.

На екрані для глядачів раптово з'явилося спеціальне пояснення, яке виглядало приблизно так:

"Команда залишилася вдев'ятьох. Двоє гравців більше не можуть продовжити гру. Перемогти тепер буде значно складніше".

Фото цього повідомлення миттєво розлетілося мережею. Фанати футболу не змогли пройти повз настільки детальне пояснення очевидних речей.

Сполучені Штати приймають чемпіонат світу та активно залучають нову аудиторію до футболу. Для багатьох американських глядачів Мундіаль дійсно може стати першим серйозним знайомством із найпопулярнішим видом спорту на планеті.

Саме тому мовники намагаються максимально просто пояснювати базові правила гри, щоб новачки могли легше розібратися у тому, що відбувається на полі.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 з футболу проходить з 11 червня до 19 липня. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

Усе про ЧС, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

Раніше повідомлялося, що у соцмережах завірусилася незвична дружба мексиканських та корейських вболівальників.