Металіст 1925 прийме Кудрівку, Полтава зіграє в гостях із ФСК Маріуполь: трансляції матчів Першої ліги
Сьогодні, 17 листопада, відбудуться чотири матчі 17 туру Першої ліги-2024/25.
Металіст 1925 на арені "Лівий берег" прийме лідера Групи Б – Кудрівку. Зазначимо, що харків’яни виграли 5 останніх матчів із загальним рахунком 11:0. Гості, своєю чергою, зазнали лише однієї поразки в попередніх 11 поєдинках.
Полтава, яка чудово розпочала сезон, але в останніх шести турах виграла лише один матч, спробує повернутися на переможний шлях у протистоянні з ФСК Маріуполь – клубом, який переживає серйозні фінансові проблеми й продовжує виступати тільки завдяки небайдужим меценатам.
Чемпіонат України – Перша ліга
17 тур, 17 листопада
Кремінь – Діназ
Металіст 1925 – Кудрівка
ФСК Маріуполь – Полтава
ЮКСА – Металург Запоріжжя
Нагадаємо, напередодні Епіцентр впевнено переграв Агробізнес, а Металіст розгромив Минай, а тернопільська Нива у матчі з двома вилученнями здолала Поділля.