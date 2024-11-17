Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Металіст 1925 прийме Кудрівку, Полтава зіграє в гостях із ФСК Маріуполь: трансляції матчів Першої ліги

Ігор Чернявський — 17 листопада 2024, 11:50
Металіст 1925 прийме Кудрівку, Полтава зіграє в гостях із ФСК Маріуполь: трансляції матчів Першої ліги

Сьогодні, 17 листопада, відбудуться чотири матчі 17 туру Першої ліги-2024/25.

Металіст 1925 на арені "Лівий берег" прийме лідера Групи Б – Кудрівку. Зазначимо, що харків’яни виграли 5 останніх матчів із загальним рахунком 11:0. Гості, своєю чергою, зазнали лише однієї поразки в попередніх 11 поєдинках.

Полтава, яка чудово розпочала сезон, але в останніх шести турах виграла лише один матч, спробує повернутися на переможний шлях у протистоянні з ФСК Маріуполь – клубом, який переживає серйозні фінансові проблеми й продовжує виступати тільки завдяки небайдужим меценатам.

Чемпіонат України – Перша ліга
17 тур, 17 листопада

Кремінь – Діназ

Металіст 1925 – Кудрівка

ФСК Маріуполь – Полтава

ЮКСА – Металург Запоріжжя

Нагадаємо, напередодні Епіцентр впевнено переграв Агробізнес, а Металіст розгромив Минай, а тернопільська Нива у матчі з двома вилученнями здолала Поділля.

Діназ Кремінь Металіст 1925 МФК Металург Чемпіонат України, Перша ліга СК Полтава ФСК Маріуполь ФК ЮКСА Кудрівка

Кремінь

Вікторія вирвала нічию у Кременя у матчі Першої ліги
Металіст 1925 з голом Борячука здолав Вікторію у 16 турі Першої ліги
Кремінь прийме Полтаву, Металіст 1925 на виїзді зіграє проти Вікторії: трансляція матчів 16 туру Першої ліги
ЮКСА здолала Кремінь, Металіст 1925 з дублем Моури переграв Металург у 15 турі Першої ліги
МФК Металург здолав Кремінь у перенесеному матчі 10 туру Першої ліги

Останні новини