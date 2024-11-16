Металіст розгромив Минай, Епіцентр розібрався з Агробізнесом у 17 турі Першої ліги

У суботу, 16 листопада, відбулися перші матчі 17 туру Першої ліги.

Харківський Металіст розгромив закарпатський Минай завдяки голам Олександра Цвіренка, Алекса Чідомере та Єгора Абрамова.

В іншому матчі Епіцентр вдома обіграв лідера групи А Агробізнес з рахунком 2:0. Завдяки перемозі команда з Кам'янця-Подільського наблизилась на відстань двох балів до волочиського колективу.

Чемпіонат України – Перша ліга

17 тур, 16 листопада

Епіцентр – Агробізнес 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Ліповуз, 2:0 – 83 Кристін

Металіст – Минай 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Цвіренко, 2:0 – 38 Чідомере, 3:0 – 86 Абрамов

Сьогодні відбудеться ще один матч:

14:00 Нива Тернопіль – Поділля

Напередодні ЮКСА на виїзді обіграла Діназ, а Агробізнес зазнав поразки від тернопільської Ниви.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 листопада автобус СК Полтава відправили в ТЦК, всім видали повістки.