Демченко: Президент ФСК Маріуполь кинув команду і перестав виходити на зв’язок
Півзахисник ФСК Маріуполь Єгор Демченко збирається залишити клуб, оскільки немає жодної комунікації з керівництвом.
Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".
"Розпочали (сезон – прим.) непогано за рахунок самовіддачі гравців та тренерів. Вірили, що тут щось налагодиться. Спочатку затримка заробітної платні була невелика і нам щодня обіцяли, що скоро розрахуються. Казали: "Почекайте", але це були лише обіцянки.
Після ЮКСА взагалі ніяких розмов не було! Президент взагалі кинув команду і перестав виходити на зв’язок. Навіть не було грошей, щоб провести домашню гру з Діназом, але хтось із хороших людей допоміг команді хоча б організувати матч
Не можу відповісти, чи зіграю за ФСК Маріуполь. Залишилось не так багато часу. Подивимось, як воно буде далі. Знаю тільки, що взимку точно шукатиму собі нову команду", – сказав Демченко.
Нагадаємо, 14 жовтня гравці ФСК Маріуполь відмовилися виходити на матч Першої ліги проти ЮКСА. Після того президент клубу Олександр Ярошенко заявив, що в нього закінчилися гроші. Згідно з розслідуванням Tribuna.com, у функціонера може бути бізнес в окупованому Маріуполі.
Після страйку ФСК Маріуполь провів два матчі завдяки фінансовій допомозі небайдужих меценатів. Команда Олега Краснопьорова розгромила Діназ та мінімально поступилася запорізькому Металургу.