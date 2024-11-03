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Демченко: Президент ФСК Маріуполь кинув команду і перестав виходити на зв’язок

Ігор Чернявський — 3 листопада, 09:00
Демченко: Президент ФСК Маріуполь кинув команду і перестав виходити на зв’язок
ФСК Маріуполь

Півзахисник ФСК Маріуполь Єгор Демченко збирається залишити клуб, оскільки немає жодної комунікації з керівництвом.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

озпочали (сезон – прим.) непогано за рахунок самовіддачі гравців та тренерів. Вірили, що тут щось налагодиться. Спочатку затримка заробітної платні була невелика і нам щодня обіцяли, що скоро розрахуються. Казали: "Почекайте", але це були лише обіцянки.

Після ЮКСА взагалі ніяких розмов не було! Президент взагалі кинув команду і перестав виходити на зв’язок. Навіть не було грошей, щоб провести домашню гру з Діназом, але хтось із хороших людей допоміг команді хоча б організувати матч

Не можу відповісти, чи зіграю за ФСК Маріуполь. Залишилось не так багато часу. Подивимось, як воно буде далі. Знаю тільки, що взимку точно шукатиму собі нову команду", – сказав Демченко.

Нагадаємо, 14 жовтня гравці ФСК Маріуполь відмовилися виходити на матч Першої ліги проти ЮКСА. Після того президент клубу Олександр Ярошенко заявив, що в нього закінчилися гроші. Згідно з розслідуванням Tribuna.com, у функціонера може бути бізнес в окупованому Маріуполі.

Після страйку ФСК Маріуполь провів два матчі завдяки фінансовій допомозі небайдужих меценатів. Команда Олега Краснопьорова розгромила Діназ та мінімально поступилася запорізькому Металургу.

Чемпіонат України, Перша ліга ФСК Маріуполь Єгор Демченко

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