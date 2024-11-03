Демченко: Президент ФСК Маріуполь кинув команду і перестав виходити на зв’язок

Півзахисник ФСК Маріуполь Єгор Демченко збирається залишити клуб, оскільки немає жодної комунікації з керівництвом.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Розпочали (сезон – прим.) непогано за рахунок самовіддачі гравців та тренерів. Вірили, що тут щось налагодиться. Спочатку затримка заробітної платні була невелика і нам щодня обіцяли, що скоро розрахуються. Казали: "Почекайте", але це були лише обіцянки.

Після ЮКСА взагалі ніяких розмов не було! Президент взагалі кинув команду і перестав виходити на зв’язок. Навіть не було грошей, щоб провести домашню гру з Діназом, але хтось із хороших людей допоміг команді хоча б організувати матч

Не можу відповісти, чи зіграю за ФСК Маріуполь. Залишилось не так багато часу. Подивимось, як воно буде далі. Знаю тільки, що взимку точно шукатиму собі нову команду", – сказав Демченко.