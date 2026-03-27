Забарний подешевшав на 5 мільйонів євро за версією Transfermarkt

Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість деяких футболістів французької Ліги 1.

Зокрема, втратив у ринковій вартості український захисник ПСЖ Ілля Забарний, який подешевшав з 50 мільйонів євро до 45 млн.

Попри це, Ілля залишився найдорожчим українським гравцем на ринку.

Водночас ціна ще одного українського представника у Лізі 1, а саме нападника Ліона Романа Яремчука не змінилася – 2,5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що гравці Бенфіки Анатолій Трубін та Георгій Судаков також втратили у ціні.

Напередодні Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів Української Прем'єр-ліги, де топ-4 посіли гравці Шахтаря.

У поточному сезоні Забарний зіграв за ПСЖ 29 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом.

Натомість Яремчук, який є зимовим новачком "ткачів", взяв вже участь у 7 поєдинках, у яких зробив дебютні результативні дії (по одному м'ячу та гольовій передачі).