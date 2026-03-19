Трубін та Судаков подешевшали: Transfermarkt оновив вартість гравців португальської Прімейри

Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів португальської Прімейри.

Так, український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін втратив у ціні 3 мільйони і тепер його ринкова вартість становить 25 мільйонів євро.

Подешевшав за версією порталу і півзахисник "орлів" Георгій Судаков – станом на 19 березня його оцінюють у 28 мільйонів замість 30.

Вартість українських гравців чемпіонату Португалії за версією Transfermarkt:

Анатолій Трубін (Бенфіка) – 25 мільйонів євро (-3 мільйони)

– 25 мільйонів євро (-3 мільйони) Георгій Судаков (Бенфіка) – 28 мільйонів (-2 мільйони)

Трубін у сезоні-2025/26 відіграв за лісабонську команду 41 матч у всіх турнірах, пропустивши 34 і голи та 19 разів відстоявши на нуль. Також в його активі забитий гол у матчі проти Реала в межах загального етапу Ліги чемпіонів.

Судаков у поточному сезоні взяв участь у 34-х поєдинках португальського клубу, у яких забив 4 голи та віддав стільки ж асистів.