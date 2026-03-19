Трубін та Судаков подешевшали: Transfermarkt оновив вартість гравців португальської Прімейри
Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів португальської Прімейри.
Так, український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін втратив у ціні 3 мільйони і тепер його ринкова вартість становить 25 мільйонів євро.
Подешевшав за версією порталу і півзахисник "орлів" Георгій Судаков – станом на 19 березня його оцінюють у 28 мільйонів замість 30.
Вартість українських гравців чемпіонату Португалії за версією Transfermarkt:
Трубін у сезоні-2025/26 відіграв за лісабонську команду 41 матч у всіх турнірах, пропустивши 34 і голи та 19 разів відстоявши на нуль. Також в його активі забитий гол у матчі проти Реала в межах загального етапу Ліги чемпіонів.
Судаков у поточному сезоні взяв участь у 34-х поєдинках португальського клубу, у яких забив 4 голи та віддав стільки ж асистів.