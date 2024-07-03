Transfermarkt повідомив, скільки Динамо заплатило за Рубчинського

Київське Динамо підписало 22-річного півзахисника Дніпра-1 Валентина Рубчинського за 1 мільйон євро.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Контракт між футболістом Олімпійської збірної України та столичним клубом підписаний до 30 червня 2028 року. Портал оцінює гравця в 1,8 мільйона євро.

Валентин починав займатися футболом в академії оригінального Дніпра. З 2019 до 2024 року (з перервою на оренду в Нікополь у сезоні-2021/22) Рубчинський перебував у Дніпрі-1.

За першу команду спортклубівців 22-річний хавбек провів 73 матчі, в яких відзначився 3 голами та 9 гольовими передачами.

Динамо активно проводить це літнє трансферне вікно. Раніше київський клуб підписав Олександра Піхальонка та колумбійського центрального захисника Браяна Себальоса.