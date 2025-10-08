Циганков втратив у ціні, Крапивцов подорожчав удвічі: Transfermarkt оновив вартість гравців Ла Ліги

Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів іспанської Ла Ліги.

Зокрема, вінгер Жирони Віктор Циганков подешевшав з 18 до 15 млн євро, його одноклубник і земляк, форвард Владислав Ванат, у ціні не змінився – 15 млн євро. Водночас український голкіпер каталонського клубу Владислав Крапивцов подорожчав удвічі й тепер оцінюється в 400 тисяч євро.

Також не змінилася вартість українського воротаря Реала Андрія Луніна (18 млн євро).

Найдорожчі українські гравці Ла Ліги за версією Transfermarkt

1. Андрій Лунін (Реал Мадрид) – 18 млн євро

2. Владислав Ванат (Жирона) – 15 млн євро

2. Віктор Циганков (Жирона) – 15 млн (-3 млн)

3. Владислав Крапивцов (Жирона) – 400 тис (+200 тис)

Як відомо, Циганков не зможе взяти участь у матчах відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року, які відбудуться цього місяця.

Раніше портал оновив вартість гравців італійської Серії А та Серії В, де також виступає низка представників України.