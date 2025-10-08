Циганков втратив у ціні, Крапивцов подорожчав удвічі: Transfermarkt оновив вартість гравців Ла Ліги
Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів іспанської Ла Ліги.
Зокрема, вінгер Жирони Віктор Циганков подешевшав з 18 до 15 млн євро, його одноклубник і земляк, форвард Владислав Ванат, у ціні не змінився – 15 млн євро. Водночас український голкіпер каталонського клубу Владислав Крапивцов подорожчав удвічі й тепер оцінюється в 400 тисяч євро.
Також не змінилася вартість українського воротаря Реала Андрія Луніна (18 млн євро).
Найдорожчі українські гравці Ла Ліги за версією Transfermarkt
1. Андрій Лунін (Реал Мадрид) – 18 млн євро
2. Владислав Ванат (Жирона) – 15 млн євро
2. Віктор Циганков (Жирона) – 15 млн (-3 млн)
3. Владислав Крапивцов (Жирона) – 400 тис (+200 тис)
Як відомо, Циганков не зможе взяти участь у матчах відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року, які відбудуться цього місяця.
Раніше портал оновив вартість гравців італійської Серії А та Серії В, де також виступає низка представників України.