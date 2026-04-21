Ексворотар Реала став на захист Луніна, який опинився під шквалом критики

Денис Іваненко — 21 квітня 2026, 08:02
Колишній голкіпер Реала Педро Контрерас висловився про Андрія Луніна, який отримав чимало критики після вильоту мадридців у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Баварії.

Його слова передає AS.

Іспанець заявив, що не варто звинувачувати в усіх проблемах "вершкових" уродженця Харківщини. Він закликав не перекладати всю вину на Луніна та проявити до нього повагу, адже той є воротарем хорошого рівня.

"Куртуа протягом багатьох років зробив надзвичайне звичним, він – номер один у світі, і цей факт не означає, що вину в цьому випадку слід перекладати на Луніна. Він добре проявив себе, коли грав, і потрібно поважати його роботу.

Припускати, що Реал пройшов би далі з бельгійцем у старті, може навіть бути проявом неповаги до його партнера по команді. Це несправедливий підхід, адже він не є відповідальним за те, що Реал вибув із Ліги чемпіонів", – сказав Контрерас.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні український воротар провів дев'ять матчів на клубному рівні. У них він пропустив 19 голів та один раз залишав свої ворота "сухими".

