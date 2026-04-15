Лунін – у старті Реала на матч-відповідь з Баварією у Лізі чемпіонів

Тренерський штаб мадридського Реала визначився зі стартовим складом на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

З перших хвилин зустріч розпочне український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін. Для 27-річного гравця це буде 9 матч у сезоні, він пропустив 15 голів та 1 раз зберіг свої ворота у недоторканності.

Баварія: Ноєр, Лаймер, Та, Упамекано, Станішич, Кімміх, Павлович, Олісе, Гнабрі, Діас, Кейн

Реал: Лунін, Александер-Арнольд, Мілітао, Рюдігер, Менді, Діас, Гюлер, Беллінгем, Вальверде, Вінісіус, Мбаппе

Поєдинок-відповідь розпочнеться о 22:00. Перший матч між командами в 1/4 фіналу ЛЧ закінчився поразкою мадридців з рахунком 1:2.

Нагадаємо, бельгійський воротар Тібо Куртуа не увійшов до заявки через травму, яку він отримав 17 березня у матчі 1/8 фіналу проти Манчестер Сіті (2:1), коли у другому таймі його замінив саме українець.

З того часу Куртуа пропустив чотири поєдинки Реала, в яких "вершкові" здобули 1 перемогу, зазнали 2 поразок, а ще одна зустріч завершилася внічию.

Очікується, що бельгієць зможе відновитися до перших півфінальних матчів Ліги чемпіонів, які заплановані на 28-29 квітня.