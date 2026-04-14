Наче мафіозна родина: дружина Луніна похизувалася розкішним автопарком за сотні тисяч євро

Дружина голкіпера мадридського Реала та збірної України Андрія Луніна викликала справжній ажіотаж у соцмережах, опублікувавши фото сімейного автопарку, який виглядає максимально статусно і навіть трохи зухвало.

На знімку – два чорних автомобілі преміум-класу від BMW, які ідеально вписуються у концепцію розкоші та стриманої сили, а сам підпис "Como una familia de la mafia" ("Як мафіозна сім'я") лише підкреслив атмосферу кадру.

На передньому плані красується новітній BMW M5 2025 – гібридний суперседан, який поєднує передові технології та вражаючу потужність і який футболісти Реала отримали в рамках співпраці клубу з німецьким брендом у 2025 році.

Позаду стоїть масивний та елегантний BMW X7 – один із найпопулярніших люксових кросоверів серед топ-футболістів.

Орієнтовна вартість такого автопарку вражає не менше, ніж сам вигляд: новий BMW M5 оцінюється щонайменше у 160 тисяч євро, тоді як BMW X7 залежно від версії коштує від 82 тисяч до понад 110 тисяч євро.

Нагадаємо, не так давно Лунін презентував своїй дружині новенький BMW М2 за понад 60 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що український голкіпер подарував розкішний Range Rover коханій незвичайного кольору.