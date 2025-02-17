Вінісіус став власником контрольного пакета акцій португальського клубу

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор разом з партнерами придбав контрольний пакет акцій португальського клубу.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, йдеться про команду Алверка, що виступає в португальській Сегунді. Наразі клуб йде другим в турнірній таблиці другого за силою дивізіону країни.

Зазначається, що власник клубу Рікарду Вісінтін продав свою частку групі іспанських та бразильських інвесторів. Це складає приблизно 70-80% акцій. Фінансові деталі угоди невідомі.

Раніше головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про ситуацію із контрактом Вінісіуса Жуніора, який спливає влітку 2027 року.

У поточному сезоні бразилець зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 16 м'ячів та віддав 12 результативних передач.