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Вінісіус став власником контрольного пакета акцій португальського клубу

Олексій Мурзак — 17 лютого 2025, 20:56
Вінісіус став власником контрольного пакета акцій португальського клубу
Вінісіус Жуніор
realmadrid.com

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор разом з партнерами придбав контрольний пакет акцій португальського клубу.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, йдеться про команду Алверка, що виступає в португальській Сегунді. Наразі клуб йде другим в турнірній таблиці другого за силою дивізіону країни.

Зазначається, що власник клубу Рікарду Вісінтін продав свою частку групі іспанських та бразильських інвесторів. Це складає приблизно 70-80% акцій. Фінансові деталі угоди невідомі.

Раніше головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про ситуацію із контрактом Вінісіуса Жуніора, який спливає влітку 2027 року.

У поточному сезоні бразилець зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 16 м'ячів та віддав 12 результативних передач.

Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

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