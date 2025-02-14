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Анчелотті прокоментував ситуацію з контрактом Вінісіуса

Володимир Максименко — 14 лютого 2025, 15:41
Анчелотті прокоментував ситуацію з контрактом Вінісіуса
Карло Анчелотті
ФК Реал

Головний тренер мадридського Реала висловився про ситуацію із контрактом Вінісіуса Жуніора, який спливає влітку 2027 року.

Слова італійця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Я втомився від цих запитань. Мені немає чого вам сказати. Він щасливий в клубі, а ми щасливі, що він з нами.

Мені нічого додати. Ми не розмовляли з ним про це", – розповів Анчелотті.

У поточному сезоні бразилець зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 16 м'ячів та віддав 12 результативних передач.

Зазначимо, що за інформацією іспанських ЗМІ, Вінісіус висунув свої вимоги "вершкових" щодо нового контракту, ґрунтуючись на тому, що вважає себе "справжнім володарем Золотого м'яча".

Окрім Реала, агент Вінісіуса провів переговори з двома іншими клубами.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Карло Анчелотті Вінісіус Жуніор

Карло Анчелотті

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