Нам потрібні були зміни: спортивний директор Жирони – про підписання Ваната

Олексій Мурзак — 15 жовтня 2025, 14:22
Спортивний директор Жирони Кіке Карсель висловився з приводу придбання українського форварда Владислава Ваната з Динамо, запевнивши, що цей трансфер був узгоджений давно.

Його слова наводить Futbol Fantasy.

"Такі гравці, як Унаї, Владислав Ванат і Браян, були узгоджені давно, а не в останні тижні трансферного вікна, і вони були обумовлені продажами. Ванат і Браян були гравцями, яких ми вважали за необхідне залучити, тому що в нападі нам потрібні були зміни", – зазначив Карсель.

Нагадаємо, що Ванат перейшов до Жирони з київського Динамо перед закриттям трансферного вікна. Напередодні нападник відзначився голом у матчі проти Валенсії  межах 8-го туру Ла Ліги.

