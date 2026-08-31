Манчестер Сіті підписав 22-річного бразильського вінгера за 40 мільйонів євро

Англійський Манчестер Сіті оголосив про підписання контракту із 22-річним вінгером Палмейраса Алланом Еліасом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, терміни угоди розраховані на п'ять років співпраці – до 30 червня 2031 року. В офіційній заяві фінансові деталі не розголошуються, проте інсайдер Бен Джейкобс зазначає, що цей трансфер обійшовся "містянам" в 37,5 млн євро, й на додачу до цього прописані бонуси у розмірі 2,5 млн євро.

Зауважимо, що Еліас є вихованцем бразильського Палмейраса. За першу команду "вердао" нападник провів 96 матчів, у яких відзначився 9 голами та 12 асистами.

У минулій кампанії вінгер у складі команди став чемпіоном штату Сан-Паулу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що нападник Ліверпуля Гакпо посилить команду Енцо Марески.