Бан від Трампа: делегацію з Ірану не пустять до США на жеребкування чемпіонату світу-2026

Іранська делегація не зможе бути присутньою під час жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026 року через рішення президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Cope.

5 грудня у Вашингтоні має відбутися жеребкування фінальної стадії майбутнього мундіалю, який проходитиме у США, Канаді та Мексиці. Даний захід не зможе відвідати делегація з Ірану, який кваліфікувався на турнір, вигравши свою групу відбору в Азії.

За словами представника делегації Аміра-Мехді Алаві, президенту Федерації футболу Ірану (ФФІ) Мехді Таджу, тренеру національної збірної Аміру Галеноі та сімом іншим посадовцям федерації відмовили у видачі візи для в'їзду на територію США.

Президент ФФІ Тадж подав скаргу на це рішення та сподівається, що президент ФІФА Джанні Інфантіно допоможе йому вирішиту дану проблему.

Вважається, що таким чином президент США Дональд Трамп посилив політичний тиск на Іран, у якому хвилюються про потенційні проблеми збірної з участю на турнірі.

Проте, за інформацією джерела, у команди та тренерського штабу навряд чи виникнуть проблеми з в'їздом до США. Але деякі посадовці федерації, спортивні журналісти та, перш за все, вболівальники можуть отримати відмову у видачі візи.

Тому ФФІ сподівається, що за підсумком жеребкування матчі збірної проходитимуть на території Канади чи Мексики, а не Сполучених Штатів, з якими Іран не має дипломатичних відносин понад 45 років.

