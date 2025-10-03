Ми не вирішуємо геополітичні проблеми, – ФІФА не відсторонюватиме Ізраїль від міжнародних змагань

ФІФА не піддалася політичному тиску, ухваливши рішення не відсторонювати Ізраїль та його команди від міжнародних змагань під своєю егідою.

Про це йдеться у заяві Федерації.

Вже тривалий час ФІФА та УЄФА перебувають під великим міжнародним політичним тиском. Від них вимагають забанити ізраїльські команди, як це зробили з Росією у 2022 році.

Проте вчора, 2 жовтня, під час засідання Ради ФІФА Інфантіно заявив про "важливість сприяння миру та єдності, особливо в контексті поточної ситуації в Газі".

"У ФІФА ми прагнемо використовувати силу футболу, щоб об'єднати людей у ​​розділеному світі. Наші думки з тими, хто страждає від численних конфліктів, що існують сьогодні у світі, і найважливіше послання, яке футбол може донести зараз, – це послання миру та єдності. ФІФА не може вирішити геополітичні проблеми, але вона може і повинна просувати футбол у всьому світі, використовуючи його об’єднуючі, освітні, культурні та гуманітарні цінності", – сказав Інфантіно під час своєї промови.

Під час підготовки до чемпіонату світу 2026 року, який проходитиме у США, Канаді та Мексиці, Інфантіно побудував дружні стосунки з американським президентом Дональдом Трампом. І оскільки Трамп повністю підтримує Ізраїль, очікується, що Інфантіно буде притримуватися саме цієї позиції.

Чоловіча збірна Ізраїлю має вирушити на відбіркові матчі чемпіонату світу-2026 проти Норвегії в Осло 11 жовтня та Італії в Удіне через 14 жовтня.

Варто зазначити, що Норвегія була серед європейських футбольних федерацій, які закликали УЄФА скликати голосування свого виконавчого комітету перед засіданням ФІФА в Цюриху щодо відсторонення Ізраїлю.

Цікаво, що на засіданні Ради ФІФА був присутній президент УЄФА Александер Чеферін, який останнім часом має напружені стосунки з Федерацією через конфлікти з календарем турнірнів та реформами Клубного чемпіонату світу. Чеферін виступив проти ще одного розширення КЧС.

Нагадаємо, що від рішення УЄФА щодо Ізраїлю та його команд залежатимуть подальші дії баскетбольної Євроліги, яка не поспішає самостійно вирішувати питання щодо участі Маккабі та Хапоеля.