Норвегія підтримала скаргу на президента ФІФА через присудження Трампу Премії миру

Норвезька футбольна федерація підтвердила, що подала лист на підтримку скарги проти президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо присудження Премії миру ФІФА президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

Керівниця федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс, заявила, що вони підтримують скаргу правозахисної організації FairSquare щодо присудження Трампу премії миру та що вони надіслали з цього приводу листа до світової футбольної організації.

"Перш за все, ми рішуче критикуємо присуджену премію миру", – сказала Клавенесс.

Також вона звернулась у комітет з етики, який має "оцінити", чи порушив президент організації Джанні Інфантіно статут ФІФА щодо політичного нейтралітету, зокрема, присуджуючи Премію миру.

Премія миру, про яку оголосили 5 листопада, призначення для відзначення осіб, що допомогли об'єднати людей в усьому світі задля миру. Премія буде вручатися особам, які вжили виняткових заходів для досягнення миру та об'єднання людей.

Згодом Джанні Інфантіно особисто вручив нагороду Дональду Трампу під час жеребкування ЧС-2026.